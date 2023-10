Prokuratura przekazuje nowe informacje w sprawie afery z youtuberami. Część osób WYCOFUJE ZEZNANIA!

Wiedzma 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

A może jednak uda się policji zamieść te aferę pod dywan? Jakoś by mnie to nie zdziwiło. Na pokaz wielki krzyk, a przy przesłuchaniach zmiana frontu typu: Nic pani/pan nie widziala? Proszę podpisać. Ewentualnie co niektórzy dostali groźby lub kasę za milczenie.