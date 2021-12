Dorota Rabczewska dostała DOZÓR POLICJI i ZAKAZ opuszczania kraju

Karol 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Myślę, że oświadczenie prokuratury to odpowiedź na paplaninę Dody o jej niewinności, nieświadomości. Ta kobieta ma sztab prawników, na pewno od dłuższego czasu ma też obrońcę, czy nikt jej nie doradził, by zamknęła buzię? Myślę, że doradził, ale ona nie posłuchała, bo IQ jednak poniżej normy. Milczenie jest złotem w takich sprawach, a już na pewno milczenie medialne. Chciała omawiać sprawy publicznie, to prokuratura przyjęła wyzwanie i szach mat, będzie to wałkowane jeszcze długo długo medialnie, a jak opinia publiczna naciska, to wyroki bywają surowsze. Komu zrobiłaś Doda na złość? Chyba tylko sobie.