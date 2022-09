Promienna Penelope Cruz olśniewa na czerwonym dywanie w Wenecji (FOTO)

Od kilku dni, jak co roku na przełomie sierpnia i września, trwa Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji. Odbywające się we włoskim mieście wydarzenie tradycyjnie przyciągnęło największe gwiazdy świata filmu i nie tylko.

Nic więc dziwnego, że do Wenecji zawitała Penelope Cruz. 48-latki nie mogła ominąć premiera francusko-włoskiego dramatu "L’immensità" , w którym gra główną rolę. Na imprezę poświęconą najnowszemu filmowi ze swoim udziałem przyodziała kreację z ostatniej kolekcji Chanel. Hiszpanka zaprezentowała się w czarno-różowej, koronkowej sukni z kwiecistym printem. Elegancką stylizację uzupełniła szpilkami z odkrytymi palcami i okazałą biżuterią , na którą składały się masywny naszyjnik, kolczyki i kilka pierścionków.

Twarz ukochanej Javiera Bardema ozdabiał zaś podkreślający jej urodę makijaż. Gwiazda co prawda postawiła na naturalny "look", jeżeli chodzi o dobór podkładu, bowiem na jej nosie można było dostrzec delikatne piegi, zdecydowała się za to nieco podkreślić oko. Zrezygnowała również z wymyślnej fryzury, stawiając na rozpuszczone włosy.