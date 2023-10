Proza życia Małgorzaty Rozenek. Najpierw ogłasza powrót z zaświatów, chwilę później odwiedzają ją… zombie

Jeszcze nie tak dawno 1,5 mln instagramowych followersów gwiazdy zaniepokoiło jej zniknięcie i znaczne ograniczenie aktywności w social mediach. Jak się okazało, walczyła z ostrym przeziębieniem, które wyraźnie dało jej się we znaki. Po kilku dniach przemówiła zachrypniętym głosem, który wyraźnie sugerował, że nie odzyskała jeszcze pełni sił.

Kochani, wracam prawie że z zaświatów . Te ostatnie parę dni to była ciężka walka z wirusem. Nie ukrywam, że nie było łatwo – relacjonowała prosto z sypialni. – Dawno tak nie chorowałam, gdzie ja w ogóle nie choruję, naprawdę. Aż byłam sama zdziwiona siłą tego wirusa.

Zawsze stylowo, zawsze klimatycznie

Prezenterka od lat znana z zamiłowania do przyozdabiania domu sezonowymi dekoracjami, wyjaśniła:

To jest jedno z moich ulubionych świąt. Bardzo je lubię, moje dzieciaki uwielbiają i na stałe się to wpisało w tradycję naszej rodziny. To jest nasza rodzinna tradycja z roku na rok przynosząca nam bardzo dużo radości.