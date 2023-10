Przebrana za Lanę del Rey Weronika Rosati celebruje Halloween z Krzysztofem Gojdziem i mamą w Beverly Hills. Fajnie? (ZDJĘCIA)

Amelia 20 min. temu zgłoś do moderacji 24 2 Odpowiedz

Weronka to twór własnej matki. To była normalna dziewczynka a potem matka jej przefasonowala twarz jeszcze przed 18 (sic!!!) sprawdźcie sobie jej nosek sprzed operacji, przebrała za dorosłą, wymalowała jak dziffffkę i zaczęła prowadzać po imprezach dla dorosłych wpychając w ramiona wpływowych starych dziadów. Zniszczyła tej dziewczynie życie i zrobiła sobie z niej laleczkę a ponieważ ojca nie bylo kompletnie to potem te historie z Żuławskim i Weinsteinem. Te zdjęcia ze starówki mrożą krew w żyłach. Ta dziewczyna musi być głęboko ztraumatyzowana do tego z syndromem sztokholmskim.