Przebywająca na odwyku Ilona Felicjańska zapewnia: "JESTEM SZCZĘŚLIWA. Dziękuję za moją chorobę!"

Wierzę w mądrość życia. Wierzę, że cokolwiek się w nim dzieje, ma swój sens i cel, jest po coś, do czegoś ważnego chce nas doprowadzić... Wszystko, co się działo w moim życiu, było po to, żeby doprowadzić mnie do miejsca, w którym teraz jestem. A jestem szczęśliwa, choć bywają w nim trudne i bolesne chwile. Tak, jestem szczęśliwa, bo szczęście to stan świadomości. Wszystko, co się wydarzyło, doprowadziło do tego, że jestem teraz w tym, a nie innym momencie życia i niczego z niego nie żałuje. Bo to kolejny etap. Przystanek w drodze - zapewnia Ilona.