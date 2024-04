Przed laty wcielała się w serialową Wioletkę z "Rancza". Tak dziś wygląda Magdalena Waligórska-Lisiecka (FOTO)

Serial "Ranczo" to zdecydowanie jedna z produkcji, którą widzowie wspominają do dziś, powtarzając kultowe teksty. Jedną z bardziej charakterystycznych bohaterek serialu była Wioletka, barmanka pracująca w okolicznej knajpie. Wesołą, niezbyt bystrą blondynkę grała Magdalena Waligórska-Lisiecka. To między innymi dzięki tej kreacji aktorskiej usłyszała o niej cała Polska.