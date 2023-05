Przed Pałacem Buckingham aresztowano NOŻOWNIKA! Wykrzykiwał, że zabije króla Karola III

Logistyka to jedno, a bezpieczeństwo drugie. Im bliżej do koronacji, tym policja ma więcej pracy. Szczególnie po tym, jak w pobliżu Pałacu Buckingham aresztowano mężczyznę z nożem i "podejrzaną paczką". Wcześniej miał mówić, że planuje zabić króla. Zatrzymany jest podejrzany o posiadanie broni ofensywnej.

Nożownik pod Pałacem Buckingham

Zatrzymany krążył wokół Pałacu Buckingham od kilku dni. Przed aresztowaniem wrzucił podejrzane naboje do strzelby na teren królewskiej posiadłości. Kiedy się to działo, król i królowa nie przebywali w pałacu. Wnuki Camilli dotarły do rezydencji kilka godzin wcześniej.