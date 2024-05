Przed rezydencją Drake'a doszło do STRZELANINY. Ucierpiał ochroniarz rapera

Drake to niewątpliwie jeden z bardziej znanych raperów za oceanem. W ostatnich dniach o pochodzącym z Kanady muzyku mówiło się głównie w kontekście jego przybierającego na sile konfliktu z Kendrickiem Lamarem, w którym panowie co rusz obrzucają się coraz bardziej poważnymi oskarżeniami. Publiczny spór z "kolegą" po fachu nie jest jedynym problemem, jaki ma obecnie na głowie gwiazdor. We wtorek media obiegły bowiem wieści, że w pobliżu posiadłości Drake'a w Toronto doszło do strzelaniny. W wyniku incydentu miał ucierpieć zatrudniany przez rapera ochroniarz.

Strzelanina w pobliżu domu Drake'a. Rezydencję rapera otoczyła policja

Jak podają zagraniczne media, w tym New York Post oraz kanadyjskie serwisy CBS i Toronto City News, do dramatycznych wydarzeń przed domem Drake'a w luksusowej dzielnicy The Bridle Path doszło we wtorek w godzinach porannych. Według portalu Toronto City News tuż po godzinie 2 na Park Lane Circle zostały wezwane służby, a do szpitala trafił ochroniarz z poważnymi obrażeniami. Cytowany przez serwis inspektor Paul Krawczyk z lokalnej policji przekazał, że gdy mężczyzna przebywał przy bramie należącej do znanego rapera rezydencji, obok niej przejechał samochód i wówczas ktoś otworzył ogień.