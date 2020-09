Przedsiębiorcza Lara Gessler z sentymentem wspomina pierwszą pracę: "SKŁADAŁAM PUDEŁKA"

Gość 1 godz. temu zgłoś do moderacji 4 2 Odpowiedz

Andrzej od dzisiaj emeryt . Super wszystkiego najlepszego. 1 października minie mi 3 lata na emie. Piękny czas byle tylko zdrowie dopisywało. Jesteś Panem własnego czasu. Robisz to co chcesz i na co masz ochotę. Nie wyobrażam Sobie , że niektórzy nie widzą Siebie na emie. Jestem w stanie zrozumieć tylko te osoby które mają pracę będącą ich pasją, radością, którą lubią i która sprawia im ogromną satysfakcję . Takie osoby rozumiem , że nie widzą się na emie . Nie chciałabym wrócić do czasu sprzed emy. Przez ponad 20 lat pracowałam w banku. Niewdzięczna i ogromnie stresująca praca. Ciarki mnie przechodzą jak nieraz odwiedzam Koleżanki a One opowiadają co się dzieje w pracy. Za każdym razem jak kończę wizytę to z radością opuszczam ten przybytek współczując Koleżankom, że przed Nimi jeszcze wiele lat pracy. Są to młode osoby mające małe dzieci. To tyle o emie. Co do Lary. Jak praca taka czy inna sprawiała Tobie przyjemność to ok. Mam siostrę i Nam rodzice nie pozwalali pracować ponieważ uważali , że wakacje to czas odpoczynku a mój Tato uważał za ujmę na Swoim honorze gdyby Jego dzieci chciały pójść do pracy. To było zmartwienie Jego głowy aby zapewnić spokojny i bezpieczny byt rodzinie. I tyle. Było tak 50 lat temu