Przedsiębiorcza Maffashion zaprojektuje linię ubrań... DLA DZIECI (FOTO)

Przesadzacie 57 min. temu zgłoś do moderacji 8 12 Odpowiedz

A ja tak tego nie postrzegam. Przecież nie wstawia tysiąca jego fot z lokowanym produktem itd ;-) A że będzie robiła ubranka... Wiecie wydaję mi się, że po narodzinach dziecka wiekszość kobiet czuje taką miłość do maleństwa, że jak bardzo dziwnie by to nie zabrzmiało... staje się ono taką trochę pasją mamy ;-) i mają możliwości fajnie się w tej pasji realizować także zawodowo :-) na zasadzie, mam teraz jazdę i zainteresowanie ukierunkowane na to co związane z dziećmi, to zrobię kolekcje dla dzieci. Myślę, że jeśli nadal zachowa anonimowość wizerunku swojego dziecka i nie będzie nas zalewać tysiącami fot, to sama produkcja ubranek dla dzieci nie jest niczym co świadczy o braku klasy. Trzeba pamiętać, że wraz z sytuacją życiową, zmieniają się też nasze zainteresowania i nie dziwi mnie, że teraz bardziej jej w duszy gra robienie ubranek dla dzieci niż ciuszków dla nastolatek krejzolek ;-)