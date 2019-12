Wychowani w siodle...

Karolina Ferenstein-Kraśko należy do rodziny, w której od lat kultywuje się zamiłowanie do jeździectwa. Jest też współwłaścicielką słynnej stadniny w Gałkowie. Nic dziwnego, że pasją do koni zaraziła swoich synów. Ostatnio wybrała się wraz z synem Aleksandrem na zawody jeździeckie. Starała się jak najlepiej przygotować chłopca do czekającej go jazdy, a później z przejęciem kibicowała mu podczas zawodów. Kciuki za juniora trzymali też rodzice Karoliny i jej starszy syn Kostek.