Przejęty Przemysław Kossakowski buszuje w salonie jubilerskim w poszukiwaniu OBRĄCZKI (ZDJĘCIA)

Czułe uściski i skryte buziaczki – Martyna Wojciechowska nie mogła odlepić się od Przemka Kossakowskiego!

Wszystko wskazuje na to, że Przemek i Martyna nie zamierzają odkładać ślubu w nieskończoność. W środę 48-latek został przyłapany przez paparazzi, gdy buszował w salonie jubilerskim w poszukiwaniu obrączek. Celebrytę wpuszczono do sklepu jeszcze przed oficjalnymi godzinami otwarcia. Po kilkudziesięciu minutach spędzonych w lokalu Kossakowski z uśmiechem na twarzy opuścił salon i udał się na śniadanie do pobliskiej knajpy. Biorąc pod uwagę fakt, że pierścionek zaręczynowy wręczony Martynie ozdobiony był meteorytem, nie mamy wątpliwości, że obrączka dla narzeczonej będzie równie nietuzinkowa.