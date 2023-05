Przełom w sprawie Madeleine McCann? Znaleziono "istotną wskazówkę"

Choć zagadka zniknięcia Madeleine McCann pozostaje nierozwiązana od 2007 roku, w ostatnich miesiącach o sprawie ponownie zrobiło się głośno. Duża w tym zasługa Polki, Julii Faustyny, która swego czasu podawała się za zaginioną. Od kilku dni w mediach coraz więcej mówi się o zbliżającym się przełomie w sprawie Brytyjki, która zniknęła bez śladu podczas rodzinnych wakacji w Portugalii. Niemiecka policja rozpoczęła bowiem szeroko zakrojone poszukiwania w okolicy zbiornika Arade w portugalskim Algarve. Przeczesywany przez śledczych rejon nie jest rzecz jasna przypadkowy - to właśnie to miejsce odwiedzał Christian Brückner, uważany za głównego podejrzanego w sprawie.

Przełom w sprawie Madeleine McCann? Znaleziono "istotny trop"

Poszukiwania w rejonach portugalskiej zapory są pierwszą tak dużą operacją w sprawie Maddie od 2014 roku. Nic więc dziwnego, że wielu wiąże z działaniami śledczych ogromne nadzieje. Pracujący przy pierwszym śledztwie w sprawie McCann policjant Jim Gamble w rozmowie z "The Mirror" stwierdził, że jest pewien, iż niebawem dowiemy się, co stało się z zaginioną Brytyjką. Zdaniem funkcjonariusza, niemiecka policja "coś wie", jak na razie zwleka jednak z przekazaniem istotnych informacji opinii publicznej.

Wiele wskazuje na to, że podczas portugalskich poszukiwań faktycznie mogło dojść do znaczącego przełomu w ciągnącym się od lat śledztwie. Według portugalskiej gazety "Correio de Manha" w czwartek na miejscu operacji znaleziono ponoć "istotną wskazówkę". Jak przekazał portugalski tabloid, znalezisko skłoniło funkcjonariuszy policji do skupienia swych działań na konkretnym obszarze. Ze wspomnianego terenu zabrano kilka przedmiotów, w tym ramiączko od biustonosza, kawałki odzieży oraz plastikowe przedmioty - które mogą być znaczące lub też nie.