Przemysław Babiarz znalazł miłość życia po rozwodzie. "Gdyby jej kiedyś zabrakło, nie szukałbym żadnej innej"

Przemysław Babiarz spotkał miłość życia po rozwodzie. Poznali się na targach spożywczych

Choć dziś Babiarz znany jest jako prezenter, lata temu spełniał się jako... aktor. Gwiazdor Telewizji Polskiej studiował teatrologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, a później kształcił się na PWST. Babiarz przez kilka lat pracował w gdańskim Teatrze Wybrzeże i wówczas mieszkał w Trójmieście wraz z żoną i synkiem Szymonem. Niestety ostatecznie małżeństwo prezentera i jego pierwszej żony nie przetrwało. Babiarz nigdy nie zdradził powodów rozpadu małżeństwa. W jednej z rozmów z "Rewią" wyjawił jednak, iż nie była to jego decyzja.

To nie był mój wybór - powiedział "Rewii".

Z czasem Babiarz postanowił przeprowadzić się do Warszawy. Jak wspominał w 2018 roku w rozmowie z Onetem, gdy dowiedział się, że jego umowa z teatrem nie zostanie przedłużona, zaczął szukać nowej pracy i w pewnym momencie trafił na ogłoszenie o konkursie dla komentatorów sportowych i prezenterów. Niegdysiejszy aktor zgłosił się na egzamin za namową rodziny i ostatecznie został przyjęty. Wkrótce Babiarz zaczął rozwijać telewizyjną karierę. Spotkał też na swojej drodze miłość życia. Jak opowiadał Babiarz, wraz z drugą żoną Marzeną poznali się na targach spożywczych, gdzie on pełnił wówczas rolę konferansjera.

Jej stoisko znajdowało się niedaleko mojego. I tak to się zaczęło (...) - mówił prezenter w rozmowie cytowanej przez serwis Viva.

Babiarz poślubił ukochaną w 1998 roku i do dziś tworzą szczęśliwe małżeństwo. Prezenter i tłumaczka języka hiszpańskiego doczekali się razem córki, Luisy. W rozmowie z miesięcznikiem "Ludzie i wiara" prezenter TVP zaznaczył, że z żoną łączy go nie tylko wielka miłość, lecz również ten sam system wartości - co jego zdaniem jest w związku wyjątkowo ważne. Według dziennikarza, w małżeństwie można pogodzić różne charaktery czy temperamenty, właśnie gdy obie osoby wyznają podobne wartości.