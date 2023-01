Przemysław Borkowski z Kabaretu Moralnego Niepokoju został OKRADZIONY! Nagrał "powłamaniowy roomtour" (WIDEO)

I o. 18 min. temu zgłoś do moderacji 4 8 Odpowiedz

Tak to jest gdy ludzie wiecznie zbierają i zbierają. Po co to? Ja nic nie zbieram, nie kupuję biżuterii, nie mam nic, bo niczego nie potrzebuję, a złodzieje jedynie co mogą mi w chacie zrobić to bałagan :)