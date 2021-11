Przemysław Kossakowski ZROBIŁ SOBIE ZĘBY! "Uśmiecham się i NIE MAM JEDYNKI"

Przemysław Kossakowski od ponad dziesięciu lat pracuje w telewizji TTV. Zaczynał jako dziennikarz i dokumentalista, a w końcu dostawał do prowadzenia coraz więcej programów. Zdobył dzięki temu rozpoznawalność i popularność.

Już pierwszego dnia w nowej pracy Kossakowski zaliczył małą wpadkę. Doszło do niej, gdy był przedstawiany koleżankom i kolegom.

Staję w drzwiach i w tym momencie Lidka, czyli moja dzisiejsza szefowa, mówi do wszystkich: "Poznajcie, to jest Przemek, nasz człowiek ze wsi". Podchodzi do mnie, a ja się w tym momencie uśmiecham i okazuje się, że nie mam jedynki - powiedział w rozmowie z "Dzień Dobry TVN".