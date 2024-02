Przesiąknięta biznesową mądrością Anna Lewandowska cytuje SAMĄ SIEBIE, udzielając finansowych rad: "Przede wszystkim PASJA"

Tragedia 1 godz. temu zgłoś do moderacji 170 91 Odpowiedz

Hołownia chce wywołać wojnę z Putinem i wmieszać nas w konflikt. Za namawianie publiczne nawoływanie zagrzewanie do ataku grozi 5 lat Art.117 paragraf 3. To przestępstwo. Te człowiek to zagrożenie a będzie kandydatem.na prezydenta skąd on się wziol kto go finansuje? Jankesi posadzili na stanowisko prezydenta komika na wschód od nas i jak się to skończyło ile trupów. Boże chroń Polskę przed takimi Pokemonami