Prześwietlono majątek nowej minister zdrowia. Wiadomo, ile ZARABIA Katarzyna Sójka. Pokaźna sumka?

Straszne 1 godz. temu zgłoś do moderacji 315 22 Odpowiedz

Jak kobieta, lekarka, minister może wypowiedzieć takie słowa że kobiety umierały i umierać będą?!?!- może gdzieś w Zimbabwe tak ale na pewno nie w rozwiniętym kraju europejskim. Powinna powiedzieć: powołamy komisje lekarskie które zbadają te przypadki i wykryją dlaczego te kobiety zmarły, jeśli z błędu medycznego- przeszkolimy lekarzy żeby nigdy więcej do takiego błędu jak tam nie doszło, jeśli z prawa- zmienimy prawo by kobiety były bezpieczne. To co ona uprawia to krzykactwo, prostactwo i zamiatanie problemów pod dywan typowe dla tej partii. Gdzie czasy kiedy ministrami były prawdziwe autorytety jak dr Religa…….