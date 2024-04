Przeszedł ponad 100 operacji i wydał prawie PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH, aby wyglądać jak Britney Spears. Udało się? (ZDJĘCIA)

Bryan Ray jest wielkim fanem Britney Spears, który już w wieku 17 lat zaczął upodabniać się do swojej idolki. Metamorfozę rozpoczął od przefarbowania włosów na blond. W momencie, gdy stał się pełnoletni, postanowił pójść o krok dalej. Fan gwiazdy poddał się szeregowi operacji plastycznych, które miały go upodobnić do piosenkarki.