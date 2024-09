Przeszli z TVN24 do TVP Info. Widzowie podzieleni po ich debiucie w "Kwiatkach polskich": "Myślałem, że usnę po 3 minutach" vs. "Inteligentny program"

No cóż, kiepskie to było. Widoczny kolejny sposób na dzielenie Polaków. Efekty specjalne działań tego rządu i ich mediów to napaść na pracownika TV Republika przez uczestnika kampus polska. Oby to się nie skończyło jak w przypadku Marka Rosiaka, który został zamordowany przez wyznawcę PO w biurze poselskim PiS -u. Na kampusie Trzaskowskiego, widzieliśmy słowa pojednania Polaków w formie ośmiu gwiazdek. A dyrygował i tym ministrowie obecnego rządu KO. Już nie będę oglądać TVP ani TVN24. Stracili w swoim przekazie wiarygodność.