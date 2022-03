"Przez Atlantyk". Antek Królikowski i Liroy łowią rybę pomimo protestów dziewczyn. "Urządzamy RZEŹNIĘ na łódce!"

W środowym odcinku pokazano, że Antek denerwował innych także swoim podejściem do utrzymywania porządku. Po usmażeniu steków, które stały się pretekstem do dogryzania wegetarianom, nie posprzątał bałaganu w kambuzie. Ponadto kapitan odkrył na pokładzie porozrzucane orzeszki, słone paluszki, butelki z niedopitą wodą, paczki po papierosach , klapki...

Porządek jest jedną z najważniejszych rzeczy na jachcie. Jest to związane z bezpieczeństwem - położymy gdzieś niedbale jakąś linę, jakaś butelka, która zablokuje kabestan... Wszystko ma wpływ na to, czy dopłyniemy bezpiecznie, czy nie - wyjaśnił Roman Paszke .

Na łódce zapanowała atmosfera smutku i refleksji, a tymczasem Liroy i Antek postanowili... złowić jedną z ryb krążących wokół pontonu . Dla części załogi to było nie do przyjęcia.

Tu jakiś dramat ludzki, ci łowią rybę... To jest ponad moje siły. Ja już nie mogę, to jest straszne i to jest bez sensu, równie dobrze można by strzelać do ptaków! Po prostu rzeźnię sobie urządzamy na łódce, zaje*iście, takie piękne ryby! - grzmiała Natalia Przybysz.