Przybita Esmeralda Godlewska wyznaje, że ma "W D*PIE SŁAWĘ" i odgraża się dziennikarzowi, który krytykował jej wygląd (WIDEO)

Źle się czułam w swoim ciele i dalej to jeszcze nie jest to, co chcę osiągnąć. Bo ja rozumiem, że mamy body positive, są kobiety, które się doskonale czują w swojej wadze. Jeżeli kobieta się akceptuje, kocha siebie taką jaką jest, nawet w rozmiarze XXL, no to jest okej. Natomiast no ja wolę siebie, jak jest mnie mniej, więc postanowiłam się odchudzić. Tak naprawdę minął niecały miesiąc, więc nie było jakoś mega dużo czasu. Dieta była zbyt restrykcyjna, bo 400 kalorii dziennie to jest za mało - wyznała Esmeralda.