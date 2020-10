Przygnębiona Madzia Wójcik zabiera głos po rozstaniu z Olehem: "TYLE ŁEZ WYLAŁAM..."

Magda Wójcik: "Nie wydałam jeszcze wszystkich pieniędzy. Będzie inwestycja w firmę"

Nie było mnie chyba najdłuższej na Instagramie, odkąd wyszłam z programu. Byłam cały czas w moim łóżku i bardzo potrzebowałam takich dni, bez nagrywania się, bez widzenia się z ludźmi. Musiałam taki mieć czas dla siebie, aby ochłonąć, przemyśleć wszystko, przede wszystkim wypłakać się. Naprawdę te dni były mega potrzebne, tyle łez wylałam, ale teraz będzie tylko lepiej, mam nadzieję. Musiałam wyzbyć się tych emocji... Wiadomo, że one nadal są we mnie, ale czas leczy rany. Może do końca ich nigdy nie leczy, ale po prostu oddalamy się od tych złych sytuacji, zapominamy o nich i koncentrujemy się na nowych, pozytywnych. (...) Dzisiaj postaram się wyjść do ludzi, trzeba wrócić do normalności, żyć dalej. Chciałam wam przede wszystkim podziękować za setki wiadomości, komentarzy i słów wsparcia. Pomagacie mi, naprawdę... - wyznała Madzia.