PRZYGNĘBIONY Akop Szostak i "wypruta z emocji" Sylwia Szostak zabrali głos po rozstaniu. "PRÓBOWALIŚMY I SIĘ NIE UDAŁO"

Akop Szostak zabrał głos po rozstaniu z Sylwią

Dzisiaj wjechał do was post, jaki wjechał. Szczery, prawdziwy i odnoszący się do prawdy, w której w tej chwili żyjemy. Jeżeli ktoś z was ma zamiar nas rozliczać z tego, że publikowaliśmy treści związane ze związkiem, z uczuciami itd., a teraz podjęliśmy taką decyzję, to możecie sobie darować, bo nikt z nas nie będzie z tym wojował . To jest nasze życie prywatne i mamy prawo podejmować decyzje zgodnie ze swoją wolą. Dziękuję oczywiście za wszystkie słowa wsparcia. Czasami takie życie jest, że trzeba wreszcie po latach różnych wojen podjąć twarde kroki - zaczęła Sylwia Szostak.

Chciałam jeszcze tylko dodać, że to, co się wydarzyło, to nie jest spontaniczna decyzja, to nie jest tak, że my wstaliśmy rano i powiedzieliśmy sobie "okej, nie kontynuujemy tego". Mnie jest bardzo ciężko wyrażać jakieś głębsze emocje, bo po prostu jestem z nich totalnie wypruta. Jestem zmęczona. Bardzo zmęczona i mam nadzieję, że mimo tej sytuacji wśród was będą dalej osoby, które będą wierzyć, że można sobie poukładać fajnie w życiu, być szczęśliwym - tylko trzeba się po prostu dobrze dopasować i na wielu etapach relacji dbać o to, żeby było dobrze i żeby była dobra komunikacja - dodała.