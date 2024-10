Przyjaciel Buddy i Grażynki przekazał, o co został przez nich poproszony: "Muszę uszanować ich decyzję. Myślę, że wiedzą co robią"

Zatrzymanie przez CBŚ Buddy oraz jego partnerki Grażynki zelektryzowało polskie media. Oboje usłyszeli zarzuty związane z kierowaniem oraz udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem był nielegalny hazard. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla youtubera i jego partnerki, który potrwa do 11 stycznia.

Budda oraz jego współpracownicy usłyszeli zarzuty dotyczące kierowania i uczestniczenia w zorganizowanej grupie przestępczej. Grupa ta miała organizować internetowe loterie, które nosiły znamiona nielegalnych gier hazardowych. Prokuratura oskarża także zatrzymanych o wyłudzanie podatku VAT, wystawianie fałszywych faktur oraz pranie brudnych pieniędzy.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Odkrycie w cichej wiosce na Podlasiu. Zatrzymano obywateli Meksyku

Przyjaciel Buddy i Grażynki wydał oświadczenie w sprawie ich zatrzymania

Znajomy pary, znany jako Kamil z Ameryki, wydał oświadczenie, dotyczące ich zatrzymania.

Słuchajcie uważnie! To jest moja ostatnia wiadomość na temat Kamila i Grażynki! Dużo nie mogę powiedzieć na ten temat. Hejterzy na pewno swoje coś na ten temat powiedzą, ale g***o mnie to obchodzi - zaczął swoją wypowiedź, opublikowaną w social mediach.

Przekazał życzenie celebrytów, którzy poprosili o uszanowanie ich prywatności w tym czasie. Kamil z Ameryki zaznaczył, że wspiera swoich przyjaciół i zamierza spełnić ich życzenie.

Dostałem wiadomość od Grażynki i Kamila, żeby nie rozmawiać na temat tej sprawy medialnie, i muszę uszanować ich decyzję. Myślę, że wiedzą co robią i życzę im jak najlepiej i oczywiście jestem za nimi do końca!

Mężczyzna zaapelował do fanów Buddy i Grażynki o to, by poczekali na rozwiązanie całej sprawy i stwierdził, że hejterzy nie mają żadnych konkretów, które mogliby zarzucić youtuberom.

Proszą was tak samo wszystkich, żeby to też uszanować i starać się jakoś z nami to przetrwać aż sprawa się wyrówna! Hejterzy i dużo innych będą mówić, co chcą, ale obiecuję wam, że żaden z nich nic konkretnego wam nie może powiedzieć, o co chodzi i co stanie się w przyszłość - przekazał.