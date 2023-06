Przyjaciel Kacpra Tekielego pokazał zdjęcia z ich "dramatycznie krótkiej" wyprawy. Wzruszająca reakcja Justyny Kowalczyk

hmmm 37 min. temu zgłoś do moderacji 15 0 Odpowiedz

do wszystkich doradzających terepie-byliscie kiedys na takiej? Bo ja próbowałam w cięższym okresie mojego życia pare razy, i nie bylam zachwycona.godzina szybko mija,niektorzy terapeuci potrafili się cala godzinę nie odezwać albo zadac pytanie "i jak pani sie z tym czuje" ...ok moze niektorzy ludzie nie mają pola do ekspresji swoich uczuć,rodziny, albo sa tak poblokowani ze nie czuja juz nic,moze ich takie pytanie powali na kolana..generalnie spędziłam tam rok, plus inne nieudane próby, i niestety mam zle zdanie.nie zawsze ktoś z zewnątrz pomoże, i to największy mit ze tak będzie, każdy to wierzy. I tak koniec końców czy z terapeuta czy nie problem musisz przeżyć i przetrwać sam. Terapeuta tylko cie nakieruje co jest problemem tak naprawdę .