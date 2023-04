Przyjaciel Michała Wójcika zdradza, jak komik radzi sobie po śmierci partnerki: "Jest zdruzgotany"

Jak informowała wcześniej Plejada, 11 marca w Katowicach odbył się pogrzeb partnerki Michała Wójcika - o którym ten poinformował we wzruszających słowach. Żałobnicy zgromadzili się na nabożeństwie w Bazylice w Katowicach-Panewnikach, po mszy ukochana komika spoczęła zaś na tamtejszym cmentarzu komunalnym.

Michał Wójcik pożegnał ukochaną. Przyjaciel zdradził, jak radzi sobie ze stratą

Michał Wójcik nie zrezygnował z pracy po śmierci ukochanej

Okazuje się, że w obliczu bolesnej straty Michał Wójcik nie zrezygnował z zawodowych obowiązków. Jak poinformował "Super Express", komik miał wystąpić wraz z kabaretem Ani Mru Mru zaledwie sześć dni po pogrzebie ukochanej. Jak wyjaśnił przyjaciel Wójcika w rozmowie z tabloidem, "mimo smutku" komik do tej pory nie odwołał żadnego występu, a wszystkie kolejne również odbędą się zgodnie z planem - i to nie tylko dlatego, że obowiązują go podpisane kontrakty. Praca ma być również dla Wójcika formą terapii.