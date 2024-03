Przyjaciółka Aryny Sabalenki zabrała głos po śmierci Konstantina Kołcowa. Złożyła jej obietnicę i przyznała: "To bardzo trudna sytuacja"

Blabla 12 min. temu zgłoś do moderacji 6 2 Odpowiedz

Taka myśl nie daje mi spokoju. Jeśli jesteś z kimś w związku a on popełnia samobójstwo, to jakim cudem następnego dnia żyjesz jakby nigdy nic. W normalnej pracy przysługuje Ci zwolnienie, tu ona decyduje co zrobić. Ale gra, normalnie trenuje, bo punkty w rankingu uciekną. Jeśli by go kochała, nic nie byłoby ważniejsze niż przeżycie żałoby. Nie byłaby w stanie po kilku godzinach żyć jakby nigdy nic. Nie rozumiem tego. Kto mu zorganizuje pogrzeb? Jego rodzice? Była żona? Czy ta trójka dzieci, które zostawił? Ktoś z tego Miami musi go przecież na Białoruś 'odwiezc'. Rozumiem, że mając kasę, nie musisz się samemu tym zajmować, mozesz to zlecić komuś innemu. To musiała być nieziemska miłość...