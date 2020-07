Przyjaciółka księżnej Kate odpowiada na zarzuty Meghan: "Dała jej tyle wsparcia, ile mogła. Gotowała dla niej wegańskie obiady!"

baba 31 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

Poza wszystkim, to myślę, że dużo tu robi zderzenie kultur. Dla Amerykanina wylewne zachowanie Brytyjczyka może być odbieranie jako chłód. Druga sprawa, że normalny człowiek biorąc ślub, skupia się na tworzeniu własnej rodziny. Jak ktoś myśli tylko o tym, kto tu teraz błyśnie bardziej, kto jest bardziej popularny i kto jest ważniejszy, to słabo to wiedzę. A książątko? Zabawne, że w XXI w. jeszcze mamy ten przeżytek, jednak skoro już jest, to ktoś powinien wytłumaczyć chłopcu, że jako później urodzony, nigdy nie będzie numerem jeden. Jednocześnie, że z tego powodu ma o wiele więcej wolności, a źle mu w życiu nie będzie. Ale co ja tam wiem, jak za młodu miałam straszną biedę i byłam ganiana do roboty, a on jest starszy ode mnie...