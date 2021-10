Przyjaciółka Sylwii Bomby atakuje Kajrę: "Ma gdzieś innych i idzie PO TRUPACH DO CELU"

W ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" Iwona Pavlović przyznała, że Magdalena Kajrowicz technicznie tańczy najlepiej ze wszystkich uczestników. Wygląda jednak na to, że nie wszyscy uważają, iż to właśnie jej należy się wygrana. Kciuków za Kajrę bez wątpienia nie będzie trzymała niejaka Lili Antoniak. Influencerka reklamująca się w sieci jako "matka wariatka" kilka tygodni temu miała okazję wystąpić na parkiecie "TzG", gdzie towarzyszyła przyjaciółce, Sylwii Bombie.

Dla mnie to nie do pomyślenia, że ktoś tak turbo fałszywy wygrywa... Oficjalnie powiem - Kajra ma gdzieś innych i idzie po trupach do celu, no i jest faworyzowana. Oliwka, go girl - dodała.