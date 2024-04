Przyjaźni się z Taylor Swift, a jej chłopak zagrał geja. Kim jest Sabrina Carpenter? Była jedną z gwiazdek Disneya (FOTO)

Kim jest Sabrina Carpenter? Przyjaźni się z Taylor Swift, a jej serce skradł znany aktor

W kolejnych latach rozpoznawalność Carpenter wciąż rosła, co owocowało nowymi współpracami. Pomyśleć, że wszystko się zaczęło, gdy jako 10-latka nagrywała covery znanych utworów takich gwiazd jak Christina Aguilera czy Adele . Dziś jest w dużo lepszej pozycji, a jej życiem zainteresowały się tabloidy. Trudno się zresztą dziwić, bo ostatnio sporo się u niej dzieje .

Prywatnie Sabrina jest dobrą znajomą Taylor Swift , z którą występowała na scenie podczas wybranych koncertów w ramach The Eras Tour . Mówi się, że jej serce skradł natomiast znany aktor, Barry Keoghan , gwiazdor znany m.in. z szeroko omawianej produkcji "Saltburn". Na przestrzeni ostatnich miesięcy wielokrotnie widywano ich razem, a w marcu pojawili się na czerwonym dywanie na oscarowym afterparty Vanity Fair.

Wydaje się, że Caprenter jest na prostej drodze do wielkiego sukcesu. Zaledwie kilka dni temu wystąpiła na scenie jako jedna z gwiazd tegorocznego festiwalu Coachella. Nie bez wpływu jest też rozpoznawalność Sabriny i jej piosenek na TikToku, co z pewnością pomaga w budowaniu popularności. Aktualnie ma na koncie pięć albumów, z których najnowszy, "Emails I Can't Send", pokrył się złotem w Stanach Zjednoczonych.