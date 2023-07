Przytuleni do siebie Jarosław Bieniuk i Zuzanna Pactwa świętują TRZECIĄ ROCZNICĘ ZWIĄZKU na plaży w Hiszpanii (ZDJĘCIA)

Jarosław Bieniuk po śmierci Anny Przybylskiej kilkukrotnie próbował znaleźć miłość. Po wielu latach jego serce zabiło mocniej do Zuzanny Pactwy. Para poznała się w 2020 roku na Helu. Modelka poprosiła Jarosława o przysługę. Piłkarz miał pomóc jej w zorganizowaniu przyczepy kempingowej. Choć prośby nie udało mu się spełnić, to od tamtej pory zaczęło między nimi iskrzyć. I tak jest do dziś.