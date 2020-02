"Psychoromantyk" Quebonafide bawi się na weselu znajomych z grobową miną (FOTO)

Hahaha 12 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Najlepsze jest to, ze gosciu robi z siebie czuba dokladnie takiego jak kazdy no name, ktory pragnie zaistniec na sile. Wrzuca te wszystkie androny: z wesela, z walentynek, z tego jak je obiad, czy robi zakupy, leci do tv sniadaniowej i rznie z siebie pseudofilozofa tak jak kazdy "nikt", ktory probuje zaistniec i chce byc "gwiazda". Ilu ludzi tak robi? - mnostwo! Wszyscy uczestnicy zalosnych programow typu BB, LI, TM, rolnik co zony szuka, slub od pierwszego wejrzenia i inne kretynizmy - wszyscy w swej pysze uwazaja, ze sa tak wyjatkowi, ze musza caly swiat informowac o kazsym swoim ruchu, durne sniadaniowki ich zapraszaja do bredzenia glupot typu jak spac, jak wstac, jak jesc, jak zyc, a ci laza tam i robia z siebie malpy. To wszystko robi teraz ten gosciu, a nagle na niego hejt, bo dotad siedzial cicho, nie publikowal niczego na temat swojego zycia ect. Jasne, ze to promocja plyty, ale jakze obnaza hipokryzje ludzka i ciasnote umyslu.