Pudelek GRA w filmie "SWEAT"! Produkcja znalazła się w oficjalnej selekcji Festiwalu Filmowego w Cannes (ZDJĘCIA)

Love Team X 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

"Do kin wchodzi właśnie film "Sweat", który opowiada o życiu influencerki fitness Sylwii Zając" a ja wolę Natsu z Team X :) "Patrzą na mnie typy Gdy podjeżdżam w nowym Lambo Natsu bad bitch Natsu wygląda jak Kendall Nadsu boss bitch tak jak Barack Obama Nie masz teamu Nie masz stylu No a Natsu oba ma Jestem Natsu jestem bad bitch Nie mam czasu na to żeby gadać z tobą bez potrzeby A twój chłopak patrzy kiedy ja wychodzę z toalety Na sobie mam tylko skiety Natsu naciska przyciski, moi ludzie to rakiety" super nuta, co nie?