PUDELEK NA WOŚP: Wylicytuj zaproszenie VIP na naszą imprezę i metamorfozę pod okiem duetu Paprocki&Brzozowski! Ostatnia szansa

Winterhilfswerk, czyli akcja „zimowej pomocy” – rzekomo dla narodu niemieckiego. Jej pomysłodawcą był sam Joseph Goebbels. Inicjatywa miała promować ideologię nazistowską w „pluszowej” formie imprezy charytatywnej. Pierwsza akcja „zimowej pomocy” została zorganizowana w 1933 roku. Otworzył ją osobiście sam Adolf Hitler, który wydał wówczas dyrektywę, że „nikt nie może być głodny, nikt nie może zamarznąć”. Pieniądze do puszek zbierały m.in. dzieci z Hitlerjugend.Zbieranie do puszek to jednak nie wszystko. Finały akcji odbywały się w zimowe niedziele, a w późniejszych latach celebrowano je m.in. występami zespołów muzycznych na miejskich scenach. W ramach Winterhilfswerk odbywały się także loterie i aukcje, na których można było dostać m.in. serduszka. W akcję zaangażowani byli lokalni działacze partii nazistowskiej, którzy zachęcali znanych i lubianych mieszkańców do kwestowania. Co więcej, w Winterhilfswerk często włączały się też lokalne władze. Te natomiast „zachęcały” podległych im urzędników, członków ochotniczej straży pożarnej, żołnierzy, czy nauczycieli do aktywnego udziału w zimowej akcji.