Pudelek Pink Party. Influencerzy buszują za kulisami imprezy. Wiemy, co tam robią! (ZDJĘCIA)

Galę Pudelek Pink Party, która startuje już 20 kwietnia o godzinie 20:30, poprowadzą Michał Dziedzic oraz Joanna Krupa. Podczas imprezy na gości czeka mnóstwo atrakcji, w tym występ artystyczny gwiazdy-niespodzianki. Przy okazji wydarzenia będzie można też wesprzeć finansowo Fundację Azylu pod Psim Aniołem. To jednak nie wszystko. Czytelnicy Pudelka przez kilka ostatnich tygodni oddawali swoje głosy na ulubieńców w różnych kategoriach. Jak myślicie, kto zostanie nagrodzony w kategorii Gwiazda Roku? Odpowiedź poznamy wszyscy już dziś wieczorem, tymczasem teraz warto zobaczyć, co dzieje się za kulisami naszej imprezy. Stały się one planem filmowym...