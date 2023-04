Pudelek Pink Party. Wzruszona Magda Gessler przemawia ze sceny: "Trzeba kochać, spełniać marzenia i WTEDY SIĘ WYGRYWA ŻYCIE"

Magda Gessler ulubienicą czytelników Pudelka. Na scenie udzieliły jej się emocje

W kategorii "Ulubieniec Czytelników" Pudelek oddał głos swoim czytelnikom, którzy do finałowej trójki wyłonili Meghan Markle, Joannę Opozdę i Magdę Gessler. Ostatecznie to właśnie "kreatorka smaku i stylu" otrzymała pudelkową statuetkę, a gdy przemówiła do zgromadzonych, wyraźnie udzieliły jej się emocje.