Pudelek z niego żaden, ale za to celebryta PEŁNĄ gębą!

Myśleliście, że w kwestii gwiazdorsko-celebryckich dokumentów widzieliście już wszystko? No to tylko tak myśleliście! Rok 2024 szykuje dla nas wszystkich prawdziwą petardę na rynku szczerych historii spod znaku #unfiltered. Już niebawem na ekrany kin wejdzie bowiem "Garfield The Movie"!

Jak widzicie – wiemy o nim wiele, ale czy wszystko? Powiemy tak – mieliśmy dostęp do ekskluzywnego preview "Garfield The Movie" i szczęki zbieraliśmy z podłogi! Niby zdawaliśmy sobie sprawę, że jego historia to klasyczne "od pucybuta do milionera", ale film niczego nie upiększa! Bez kompromisów pokazuje jego drogę od miejskich slumsów do ciepłego legowiska w domu Johna oraz – co zszokowało nas najbardziej – nie ucieka też od skomplikowanych relacji rodzinnych. TAK! "Garfield The Movie" to historia, w której pojawia się Vic, ojciec, którego Garfield nie widział od kocięcia! Czy odbudują swoją więź? Jak gwiazda TAKIEGO formatu jak Garfield dogada się ze starym ulicznym zabijaką? Jak zakończy się ich historia? Powiemy tyle – tego nie możecie przegapić!