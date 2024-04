Pudelek zaprasza na drugą edycję PINK PARTY. Świętuj z nami nasze 18. urodziny!

W tym roku świętujemy wyjątkową datę - 18 lat temu zadebiutował pierwszy i najważniejszy serwis plotkarski w polskim internecie, na zawsze zmieniając oblicze show-biznesu. Pierwszy artykuł na Pudelku ukazał się dokładnie 15 stycznia 2006 roku i dotyczył życia uczuciowego Adama Levine. Od tego czasu zmieniło się wiele, zmienił się nasz wygląd i gwiazdy, które najbardziej rozpalają emocje, ale jedno pozostało bez zmian - wierne grono Czytelników Pudelka. Co miesiąc na Pudelka wchodzi około 7 milionów internautów, co oznacza, że czyta nas co piąty mieszkaniec Polski. Przez 18 lat Czytelnicy pod tysiącami artykułów zostawili miliony komentarzy, tworząc wyjątkową Pudelkową społeczność.