"Pytanie na Śniadanie". Internauci poirytowani DŁUGIMI pytaniami Beaty Tadli: "Są ciekawe tematy, szkoda zabierać czasu gościom"

Internauci komentują Beatę Tadlę i Tomasza Tylickiego w "Pytaniu na Śniadanie"

W sobotę Beata i Tomasz po raz kolejny pojawili się na wizji. Choć cały program przebiegł bez zastrzeżeń, to internauci nie omieszkali wyrazić swojej opinii na temat prowadzących . Zdania internautów były mocno podzielone. Choć wiele wskazuje na to, że Tylicki może cieszyć się sympatią widzów , to komentarze dotyczące Tadli nie są już tak pochlebne.

Widzowie komentują sobotnie wydanie "Pytania na Śniadanie"

Pani Beata Tadla niech zadaje krótkie, konkretne pytania, bez tych swoich komentarzy. Są ciekawe tematy i szkoda zabierać czasu gościom. W temacie bólu brzucha lekarz nie zdążył wszystkiego omówić, a było ciekawie. Pan Tomasz Tylicki jest lepszym prowadzącym "PnŚ", zadaje krótkie, konkretne pytania i ogranicza się do słuchania, wczuwa się w rolę słuchacza, widza. O to chyba chodzi w tym programie, a nie gwiazdorzenie - skrytykował internauta na Facebooku. Nie ma porównania do poprzedników, do Tomka Wolnego, Nowakowskiej i innych. Co robi polityka? Dzieli ludzi na lepszych i gorszych.