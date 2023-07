"Pytanie na śniadanie". Internauci załamani sparowaniem Idy Nowakowskiej i Małgorzaty Tomaszewskiej: "Ładna buzia to ZA MAŁO"

A właśnie, że... 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Właśnie że super prowadzą, są naturalne i dobrze się dogadują. Od merytoryki są zaproszeni goście, dziewczyny fajnie prowadzą rozmowę, armosfera jest przyjazna i wesoła. Jak niecierpię PISu tak akurat po stokroć wolę Pytanie na Śniadanie niż udawane do porzygu DDTVN. To jest dopiero masakra. PnŚ to jedno z niewielu, co wychodzi Tvp. Poważnie.