Qczaj świętuje pierwszą rocznicę związku z partnerem, tańcząc przed Pałacem Kultury: "Dobrze, że jesteś"

Qczaj i Tomasz Nakielski świętują pierwszą rocznicę związku

We wrześniu 2022 roku na gali Korony Równości Daniel Kuczaj i Tomasz Nakielski po raz pierwszy wystąpili publicznie jako para. Trener i tancerz na co dzień stronią od celebryckich ścianek, ale można ich za to oglądać na Instagramie, gdzie od czasu do czasu publikują wspólne zdjęcia i filmiki, dokumentując przy okazji swoją codzienność.