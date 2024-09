Qczaj pierwszy raz wymownie komentuje kryzys w relacji z tancerzem: "Miałem trudny czas związkowy" (WIDEO)

Qczaj przeszedł poważny kryzys w relacji

Podczas eventu z okazji premiery "Good Luck Guys" reporterka Pudelka, Simona Stolicka, dowiedziała się od Qczaja, że kiedy otrzymał pracę w programie, on i jego ukochany przechodzili poważny kryzys , co odbiło się na jego samopoczuciu. Nie miał nawet siły normalnie funkcjonować. Jak jest dziś?

Najważniejsze jest to, że jestem szczęśliwy. Miałem trudny czas związkowy. Kocham Tomka, a Tomek kocha mnie.... To jest najważniejsze. (...) Nie chcę tego komentować (dop. red. tego, czy poradzili sobie z kryzysem), bo to nie jest ten moment. Wiem, że Tomek się cieszy z tego, co jest dzisiaj, bo wie, z jakimi demonami się zmagam i wiem, że życzy mi bardzo dobrze - wyznał Qczaj Pudelkowi.