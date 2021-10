Quebonafide zapowiada OSTATNIĄ TRASĘ KONCERTOWĄ! "Pożegnanie postaci, która towarzyszyła Wam przez lata"

Kuba Grabowski , znany w polskim przemyśle jako Quebonafide , wyrósł przez lata na jednego z najpopularniejszych raperów na scenie muzycznej. Nie boi się przy tym zmieniać wizerunku i wciąż zaskakuje fanów kolejnymi pomysłami na siebie. Niestety wygląda na to, że czeka ich gorzka pigułka do przełknięcia.

CZEŚĆ! Bardzo dziękuję wszystkim za wyrozumiałość. Bardzo dziękuję wszystkim za cierpliwość! Chciałbym trochę wytłumaczyć się, z jakiego powodu tak długo czekaliśmy z ogłoszeniem konkretów dotyczących trasy . (...) Decyzja, którą podjąłem, wymagała ode mnie chwili czasu. Dopieszczenia wszystkich szczegółów. A przede wszystkim utwierdzenia się w przekonaniu, że jest ona słuszna i przemyślana. Bardzo często w moim muzycznym (i nie tylko) życiu zdarzało mi się zmieniać zdanie, a właściwie weryfikować je z dnia na dzień . Co za tym idzie, myślę, że bardzo często w oczach ludzi wychodziłem na osobę nieodpowiedzialną i niezdecydowaną. Uwierzcie mi jednak, że zawsze kiedy wiązało się to z tak poważnymi decyzjami jak ta, którą za chwilę opiszę. Brałem pod uwagę wszystkie zobowiązania związane z tym i miałem być konsekwentny. Podjąłem decyzję, że trasa koncertowa, którą zagram w przyszłym roku będzie OSTATNIĄ trasą koncertową, jaką zagram jako QUEBONAFIDE - ogłosił.

Nie chciałbym, żebyście odczytali to jako jakąś intrygę lub kolejną GRĘ z mojej strony. Oczywiście zamierzam was jeszcze chwilę wodzić za nos, ale ta konkretna sytuacja absolutnie tego nie dotyczy. Nie zostaje mi więc nic innego, niż zaprosić wszystkich państwa na pożegnalne koncerty postaci, która towarzyszyła wam i wy jej przez ostatnie kilka lat. Nie chcę się rozpisywać, jak spektakularne wydarzenie to będzie, bo to nie ma sensu. Po prostu przyjdziecie i zobaczycie. Mam nadzieję. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za wyrozumiałość. QUEBONAFIDE - zakończył odezwę do fanów.