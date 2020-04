Radosław Majdan jednak będzie obecny przy porodzie syna?! "I po co te nerwy, Pysiuniu? Mówiłem, że RODZIMY RAZEM"

Radosław Majdan nie ukrywał tego, że marzy o tym, by być przy narodzinach swojego pierwszego dziecka. W wywiadach wielokrotnie podkreślał, że nie może doczekać się tego momentu. Niestety epidemia koronawirusa sprawiła, że w szpitalach pojawiły się liczne obostrzenia. Odradzano tzw. porody rodzinne, co bardzo zmartwiło Radosława.

Muszą rodzić osobno, dla Radzia to jest dramat! Nikt bardziej nie czekał na narodziny swojego pierwszego dziecka, niż on - wyjawił w rozmowie z Pudelkiem znajomy Majdana.

Odgórnego zakazu nie było. To zależy od możliwości danej jednostki, czy jest możliwość izolacji jednej rodziny od drugiej. Jeśli jest możliwość tego dystansowania, to dyrektorzy placówek mogą myśleć o tym, by z powrotem wprowadzić porody rodzinne - stwierdził Łukasz Szumowski.