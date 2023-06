Radosław Majdan kłóci się z Małgosią na kamperowych wakacjach. "Nie tylko ja MAM CIĘ DOSYĆ"

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan w zeszłym roku podróżowali kamperem po Szwecji. Swoje przygody na bieżąco relacjonowali na Instagramie i byli tak zadowoleni z wakacji, że w tym roku postanowili je powtórzyć i wybrali się całą rodziną do Danii .

Małgorzata Rozenek pokłóciła się z Radkiem Majdanem

Małgosia już przed wyjazdem relacjonowała przygotowania . Przez dwa dnia pakowała najniezbędniejsze rzeczy, tak by wraz z rodziną mogła komfortowo spędzić długą podróż. Ze względu na ograniczone miejsce w kamperze, musiała przemyśleć każdy drobiazg.

Teraz okazało się, że mimo długich przygotowań, nie udało jej się wszystkiego spakować . Doprowadziło to do sprzeczki między nią a Radosławem Majdanem . Prezenterka wszystko nagrała i, oczywiście, opublikowała.

Radosław Majdan ma dość Gosi Rozenek

Podczas tegorocznej wyprawy do Danii Małgosia i Radek mają bardzo napięty grafik . Chcą pokazać dzieciom jak najwięcej miejsc. Nic więc dziwnego, że po wyczerpującym dniu doszło między nimi do zabawnej wymiany zdań .

Mam cię dzisiaj dosyć. To był długi dzień – zaczął Radosław Majdan.

Małgosia od razu wyjaśniła, o co chodzi i dlaczego jej mąż podsumował dzień właśnie w taki sposób.

Mój mąż ma mnie dzisiaj dosyć, to prawda, bo zapomniał adaptera do kabla – wytłumaczyła.

Radosław szybko załagodził sytuację i powiedział, że nie szuka winnych. Wyjawił przy okazji, że nie tylko on miał tego dnia dość Małgosi . Okazało się, że podpadła także synowi .

Nie zapomniałaś ty, ani tym bardziej nie zapomniałem ja, więc nie ma co się obrzucać winą. Nie chodzi o to, żeby szukać winnych. Rozwiązałem sytuację, ale i tak mam cię dosyć [...]. Dzisiaj chyba pójdę na ten koncert. Idziesz ze mną Stasiu? Bo też chyba masz mamie coś do powiedzenia. Nie tylko ja mam cię dosyć – powiedział, cały czas się śmiejąc.