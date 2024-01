Radosław Majdan "śmieszkuje" z Małgorzaty Rozenek, która w podróż zabrała... ROWER. "Na lotnisku NIGDY nie jest nerwowo"

buddysta 20 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Ten rower to reklama. Siłownie są wszędzie. Rowerek tylko na zdjęcia trafił. W ogóle dziwi mnie że na wyjazdy zabierają tak dużo rzeczy. Przy ich statusie najważniejsza jest karta kredytowa. Czego brakuje to od ręki się dokupuje. Zazwyczaj miejscowa odzież lepiej pasuje do miejscowego klimatu i otoczenia. Do tego mają chyba doświadczenie w wyjazdach więc wiedzą co warto zabrać. W tych luksusowych hotelach jest profesjonalny personel. Odzież w kilka godzin odświeżą. Niektórzy zamożni mieszczą się w 30 litrową walizkę. I mają ją wypełnioną w 2/3. Ubrania zakupione gdzieś tam, zwykle z nimi nie wracają.