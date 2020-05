Radosław Majdan świętuje 48. urodziny przytulony do brzuszka Małgorzaty: "DZIDZIUŚ MAJDANA"

Dramat przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dlaczego nauczyciele są tacy złośliwi do uczniów?? Wszyscy przeżywamy epidemię każdy na swój sposób a dla nich najważniejszy jest program, podchodzą na zasadzie "i tak każdy z was oszukuje", nie dopuszczają do egzaminów bo ktoś nie ma dobrego internetu czy kamerki jak to bylo w Krakowie...