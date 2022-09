Radosna Kate Middleton w czerwonym płaszczu za 3 tysiące podbija Walię z księciem Williamem (ZDJĘCIA)

Mila 7 min. temu zgłoś do moderacji 3 3 Odpowiedz

Głęboka żałoba i smutek, rzeczywiście . Przerażająco sztuczne i żałosne. Jasne, że życie toczy się dalej. Trochę umiaru jednak. W zeszłym tygodniu grobowa mina, a tu czerwony płaszczyk i wyszczerz. Zero klasy i szacunku. I to się nazywa 'working royal'. Wystroić się i pokucać z dziećmi. No harówa wprost. I dlatego miliardy w spadku bez podatków. Czy naprawdę ludzie się na to nabierają?